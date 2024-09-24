بعد الحديث عن اغتياله.. من هو إبراهيم قبيسي "قيادي الصواريخ"؟

في السياق، أعلن "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله القبيسي.ويعتبر قبيسي من الشخصيات المؤثرة في الأوساط الأمنية والعسكرية في لبنان، حيث يقال إنه يلعب دورًا مهمًا في الدعم اللوجستي والميداني لحزب الله.ويُعتقد أن قبيسي كان مسؤولًا عن بعض العمليات الحساسة التي تتعلق بنقل وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.وتؤكد مصادر محلية أن الاستهداف تم في وضح النهار في منطقة مكتظة بالسكان، مما يبرز المخاطر التي تواجه المنطقة جراء التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل.ورغم أن المعلومات الأولية ما زالت محدودة حول تفاصيل الغارة وحالتها، فإن الاستهداف يؤكد على أهمية قبيسي ضمن قائمة الشخصيات التي تتابعها الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.