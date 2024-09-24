تمديد اغلاق المدارس والجامعات في عموم لبنان

وقال الحلبي في بيان، إنه "نظراً إلى استمرار الظروف التي اقتضت إقفال مؤسسات تربوية ومهنية وجامعية في مناطق محددة ، وتعليق الدروس في مناطق أخرى ، يمدد إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة ، حتى نهاية هذا في محافظات والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية".وأضاف "يمدد كذلك وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الحالي"، داعياً جميع المسؤولين عن المؤسسات التربوية والجامعية إلى "متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص".