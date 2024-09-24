هربا من الحرب.. نزوح 5 آلاف شخص إلى سوريا من لبنان

وقالت الصحيفة: "دخل حتى الظهيرة قرابة 2000 لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 سوري حتى الآن عائدين من لبنان".وأضافت أن "إدارة الهجرة أوفدت مزيدا من العناصر لتسهيل عملية دخول الأشقاء من كما قام محافظ ريف دمشق أحمد بزيارة ميدانية إلى الحدود لتفقد أحوال الوافدين وتوفير كل ما يلزم لتسهيل حركة الدخول".كما أعلن مدير الدفاع المدني بحمص مهذب المودي "إنشاء 5 مراكز إيواء رئيسة في تتسع لحوالي 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لحوالي 25 ألف شخص، مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف وفيها مواد الإيواء الضرورية من حرامات وإسفنج وعوازل وأدوات المطبخ".وأكد مدير صحة مسلم أتاسي أنه "تم وضع كوادر المشافي كلها ومنظومة الإسعاف السريع بحالة استنفار تامة. وتم دعم المنافذ الحدودية الثلاثة مع الشقيق قمار وجوسيه ودبوسية ومعبر مطربا الحدودي بسيارات إسعاف مجهزة بكوادر وتجهيزات للتدخل في حال الضرورة".