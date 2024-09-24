سفينة أمريكية تتعرض لأضرار بالشرق الأوسط

وقال مسؤول أمريكي بحسب "سي إن إن"، إن "سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لأضرار أثناء عملها بمنطقة الأوسط".

وأضاف أن "جميع أفراد طاقم السفينة بخير، ومن السابق لأوانه التكهن بتفاصيل الحادث أو أسبابه".



وتواجه منطقة الأوسط، خطر اتساع الصراع، وذلك بعد اغتيال رئيس السياسي لحركة حماس هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب اللبناني شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية ل‍‍بيروت.