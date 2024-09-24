البنتاغون يعلن: إيران لا تريد حربا واسعة في المنطقة

أعلنت الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن إيران لا تريد حربا واسعة في منطقة الأوسط.

وقال مسؤول في البنتاغون، "نراقب عن كثب التصعيد بين إسرائيل ولبنان، ويعترينا من خروج الوضع عن السيطرة".

وأضاف "لا دور لنا في عمليات إسرائيل ضد حزب الله، وهي عمليات ذات طابع دفاعي"، مشددا بالقول "تقييمنا أن إيران لا تريد حربا واسعة في المنطقة، وهي لم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله".

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس السياسي لحركة حماس هنية في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة شكر العسكري البارز في حزب اللبناني.