غداً.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول لبنان

يعقد مجلس الدولي، يوم غد الأربعاء، اجتماعا طارئا حول وضع .

وقالت "سكاي نيوز عربية"، إن "اجتماعا طارئا لمجلس الدولي حول الأربعاء".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي أمس الاثنين، على حيث نفذ الجيش غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.



وعلى خلفية الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الاثنين، استشهاد 492 شخصا بينهم 35 طفلا و58 امرأة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق .