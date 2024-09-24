بزشكيان من نيويورك: نريد السلام للجميع ولا نسعى للحرب

وقال بزشكيان له في المتحدة، إن "النظام الصهيوني ارتكب إبادة جماعية في غزة، و إرهاب الإسرائيلي في لا يمكن أن يمر دون رد".

وأضاف أن "العالم شهد الماضي الطبيعة الحقيقية للنظام الإسرائيلي"، موضحا أن "طهران دافعت عن نفسها ولم تحتل أراضي الآخرين، وإسرائيل هي التي اغتالت علماءنا ودبلوماسيينا وحتى ضيوفنا على أرضنا".

وأدان الإيراني "الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية"، مضيفا أن "عدوان على يجب أن يتوقف فورا"، مشددا أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحجة عن النفس".

ولفت الى أن "وجود القوى في منطقتنا مؤقت ويؤدي إلى عدم الاستقرار"، مشيرا الى أن "إيران لم تبدأ حربا قط بل دافعت عن نفسها ببسالة ضد العدوان الخارجي، نريد للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف".