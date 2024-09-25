"الأونروا": نحن أمام "مأساة ثلاثية" بسبب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

وأشار لازاريني في حديث لوكالة "فرانس برس" على هامش أعمال العامة للأمم المتحدة في الثلاثاء، إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها منذ الاثنين جعلت من هذا البلد "منطقة عمليات نشطة" ثالثة تضاف إلى منطقتي والضفة.وقال: "لدينا أصلا غزة، ولدينا أصلا الضفة الغربية، لذلك لدينا مسرحان للعمليات أصبحا خطوطا أمامية نشطة"، والآن لدينا أيضا لبنان"، مضيفا ان "هذا يعني أن ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية"، واصفا الوضع بأنه "مأساة ثلاثية".وقال إن "الخوف هو أننا نتجه نحو حرب شاملة. هناك قلق آخر يتمثل في أن تصبح أجزاء من مثل غزة".وأعرب لازاريني عن أسفه لأن وكالته التي تعاني أصلا من عجز حاد باتت بفعل التصعيد الراهن بين إسرائيل و"حزب الله" ترزح تحت ضغوط إضافية.وأضاف أن تحول إلى منطقة عمليات جديدة للأونروا "سيضع ضغوطا أكبر علينا. الاحتياجات ستزداد وسنحتاج أيضا إلى المزيد من الدعم من المانحين".وفي ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة، أوقفت "الأونروا" بعض عملياتها في إذ حولت بعضا من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب حيث تتركز الضربات .والثلاثاء، أعلن وزير اللبناني عبد بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب "يقترب من نصف مليون" نازح.وخلفت الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق جنوب وشرق منذ فجر الاثنين، حتى الآن أكثر من 558 قتيلا بالإضافة إلى 1835 مصابا في حصيلة مرشحة للارتفاع.