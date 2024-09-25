بينهم عراقيون وينتظرون أوامر نصر الله.. ما قصة تواجد 40 ألف مقاتل في الجولان؟

– دوليات



قالت الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يتابع قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان السوري، مشيرة إلى أنهم ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب السيد حسن للمشاركة في القتال.

حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين في تل أبيب قولهم إنه رغم أن الـ40 ألفاً من المقاتلين المتواجدين في الجولان السوري ليسوا من النخبة، إلا أن الوضع لا يزال مقلقا بالنسبة إلى إسرائيل.



وأضافت كذلك نقلاً عن أمني رفيع قوله إن وجود المقاتلين أمر خطير.

وقال مسؤول للصحيفة: إن "الجيش الإسرائيلي قد يتحرك لتوجيه ضربة في سوريا إذا لزم الأمر، ولتوجيه رسالة بأننا لا نقبل وجودهم هناك".



كما نقلت الصحيفة عن تقديرات المؤسسة الأمنية بأن لدى حزب قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل.



وبحسب المصدر الأمني فإنه لا تزال لدى الحزب قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل، مؤكداً أنه يجب عدم الاستهانة بقدرة حزب على إطلاق الصواريخ.



ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجوماً هو الأعنف والأوسع على منذ بدء المواجهات مع حزب قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 558 شخصاً، بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحاً، وفق أحدث بيانات اللبنانية.



ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتبادل حزب وفصائل المقاومة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.



ويطالب حزب وفصائل المقاومة بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي مطلق على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.