الولايات المتحدة تعفي دولة عربية من تأشيرة الدخول

وبحسب "روسيا اليوم"، أفادت واشنطن بأنه تم ضم قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، مما يسمح للمواطنين القطريين بالسفر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما اعتبارا من مطلع ديسمبر/ الأول المقبل على أقصى تقدير.وقالت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية في الولايات المتحدة، إن قطر هي العضو الـ42 الذي ينضم إلى برنامج الإعفاء من الأمريكية، وهي أيضا أول خليجية وعربية تنضم إليه.