أول مرة منذ 8 أكتوبر.. صواريخ حزب الله تصل بلدة "زخرون يعقوب"

يأتي ذلك في الثالث من العدوان الإسرائيلي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة العام.وتقع البلدة على بعد 35 كيلومترا حيفا.وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "الإنذار في زخرون يعقوب هو الأول منذ بدء الحرب".وأشارت إلى أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من على البلدة.من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصواريخ في منطقة زخرون يعقوب، دون مزيد من التفاصيل.ومنذ الاثنين الماضي، يشن الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ مما أسفر عن 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.