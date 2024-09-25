السيد الخامنئي يعلنها: المواجهة في لبنان وغزة "جهاد في سبيل الله"

وخلال كلمته مع "جمع من الرعيل الأول في الدفاع المقدس والمقاومة في العاصمة طهران"، قال خامنئي: "حزب في يجاهد في سبيل في انتفاضه دعما لغزة ولذلك يتعرض لما يتعرض له"، مضيفا، "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين".وتابع: "قتل المدنيين هو نتيجة خسارة أمام قوات المقاومة، واشنطن تعلم بجرائم الكيان الصهيوني وتدعمه وتحتاج إلى انتصاره"، مبينا، "الاغتيالات لن تهز حزب لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات، وقوته أكبر من أن تنهزم أمام العدو"، مؤكدا أن "فقدان بعض القادة المؤثرين في حزب خسارة، لكنها لن تؤثر عليه".وتابع المرشد الإيراني بالقول: "قوات المقاومة لا تمتلك إمكانيات وعتاده لكنها ستنتصر في النهاية.. المقاومة الفلسطينية ستنتصر وحزب سينتصر"، مردفا، "ما نشهده في ولبنان هو جهاد في سبيل الله".وأكد المرشد الإيراني أن "إيران لم تخضع للضغوط ولن نخضع لها الآن أيضا"، مشددا على أن "العدو لا يتجرأ على مهاجمة أراضينا بسبب صمود شعبنا لكنه يمارس العداء بشكل آخر".