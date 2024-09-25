باستثناء العراقية والإيرانية.. شركات الطيران العربية والأجنبية تلغي رحلاتها الى لبنان

وذكرت وسائل اعلام عربية ودولية، ان كل شركات والأجنبية ألغت رحلاتها الى باستثناء العراقية والإيرانية، وذلك خوفا من اتساع نطاق الصراع في الأوسط.وتأتي ذلك، بالتزامن مع شن جيش الاحتلال، منذ الاثنين، هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ مما أسفر عن 558 شهيدًا بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.