تحرض على الفجور.. قرار قضائي بحق الراقصة "دوسة"

وقال دفاع الراقصة دوسة، ويدعى المحامي أحمد فتحي، إن 7 جنايات بمحكمة الجيزة رفضت الاستئناف على أمر حبس موكلته في الاتهامات العديدة الموجهة إليها.وتقدمت الراقصة دوسة باستئناف على قرار حبسها في اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى التهم الموجهة إليها وهي التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة عبر التواصل الاجتماعي.في وقت سابق، أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس الراقصة الشهيرة دوسة على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع مخلة بالآداب، عبر منصات المختلفة.وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، عن اتهامها نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع مخلة بالآداب، عبر منصات المختلفة عن تفاصيل جديدة.واعترفت المتهمة أمام جهات بترددها على الملاهي الليلية القاطنة بشارع في القاهرة، لأداء عروض رقص في حفلات داخل تلك الملاهي.