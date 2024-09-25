تحرض على الفجور.. قرار قضائي بحق الراقصة "دوسة"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الناتو" يعد خططا في حال نشوب حرب مع روسيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501163-638628689539674508.jpg
تحرض على الفجور.. قرار قضائي بحق الراقصة "دوسة"
دوليات
2024-09-25 | 09:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,968 مشاهدة
رفضت
محكمة
جنايات
جنوب
الجيزة، الأربعاء، الاستئناف المقدم من الراقصة المصرية دوسة على حكم حبسها بتهم تعاطي
المخدرات
والتحريض على الفجور.
وقال دفاع الراقصة دوسة، ويدعى المحامي أحمد فتحي، إن
الدائرة
7 جنايات بمحكمة
جنوب
الجيزة رفضت الاستئناف على أمر حبس موكلته في الاتهامات العديدة الموجهة إليها.
وتقدمت الراقصة دوسة باستئناف على قرار حبسها في اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى التهم الموجهة إليها وهي التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة عبر
مواقع
التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق، أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس الراقصة الشهيرة دوسة على خلفية اتهامها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع
فيديو
مخلة بالآداب، عبر منصات
سوشيال ميديا
المختلفة.
وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة، عن اتهامها نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع
فيديو
مخلة بالآداب، عبر منصات
سوشيال ميديا
المختلفة عن تفاصيل جديدة.
واعترفت المتهمة أمام جهات
التحقيقات
بترددها على الملاهي الليلية القاطنة بشارع
الهرم
في القاهرة، لأداء عروض رقص في حفلات داخل تلك الملاهي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
قرار قضائي بإغلاق منصة "إكس" فورا
03:31 | 2024-08-31
قرار قضائي جديد بحق المتهم بقتل المحامي "باسم الخفاجي".. اللامي توجه رسالة
04:48 | 2024-07-10
بالوثيقة.. قرار قضائي بحق "أم اللول"
09:30 | 2024-07-08
راقصة مصرية
قرار قضائي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يستعرض للخزانة الامريكية موعد التخلي عن مزاد العملة
اقتصاد
29.97%
02:33 | 2024-09-24
العراق يستعرض للخزانة الامريكية موعد التخلي عن مزاد العملة
02:33 | 2024-09-24
كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز؟
دوليات
29.53%
08:04 | 2024-09-24
كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغيز؟
08:04 | 2024-09-24
تصفيات كأس آسيا للشباب.. العراق يفوز على منتخب بروناي بنتيجة 15-0
رياضة
21.95%
06:30 | 2024-09-25
تصفيات كأس آسيا للشباب.. العراق يفوز على منتخب بروناي بنتيجة 15-0
06:30 | 2024-09-25
لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟
رياضة
18.55%
05:51 | 2024-09-24
لماذا يستعد المنتخب العراقي مبكراً لمباراة كوريا الجنوبية؟
05:51 | 2024-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-25
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-25
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
من الأخير
الحرب الثالثة… متاهة الدولة والمقاومة - حلقة ٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-24
من الأخير
الحرب الثالثة… متاهة الدولة والمقاومة - حلقة ٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-24
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-24
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في لبنان 24-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في لبنان 24-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-24
طل الصباح
فقرة شي لفت انتباهي 24-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-24
طل الصباح
فقرة شي لفت انتباهي 24-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-24
الهوا الك
مشاكل التقديم على راتب رعاية وافضل الحلول - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-23
الهوا الك
مشاكل التقديم على راتب رعاية وافضل الحلول - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-23
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
العراق في دقيقة
25-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
Morning Live
اقتناء الكتب والقراءة هل اصبح موضوعاً مملاً للشباب - حلقة ١١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-25
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-25
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-25
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
52 دقيقة
بغداد ضمن الأسوأ في العالم للعيش - حلقة ١٥ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-24
من الأخير
الحرب الثالثة… متاهة الدولة والمقاومة - حلقة ٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-24
من الأخير
الحرب الثالثة… متاهة الدولة والمقاومة - حلقة ٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-24
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-24
جات بالليل
تكسير الأغاني 24-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في لبنان 24-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الأوضاع في لبنان 24-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-24
طل الصباح
فقرة شي لفت انتباهي 24-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-24
طل الصباح
فقرة شي لفت انتباهي 24-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-24
الهوا الك
مشاكل التقديم على راتب رعاية وافضل الحلول - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-23
الهوا الك
مشاكل التقديم على راتب رعاية وافضل الحلول - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-23
اخترنا لك
"الناتو" يعد خططا في حال نشوب حرب مع روسيا
14:00 | 2024-09-25
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يستعد لتوغل بري في لبنان
13:50 | 2024-09-25
ما الذي يعنيه إعفاء الولايات المتحدة للمواطنين القطريين من تأشيرة الدخول؟
13:48 | 2024-09-25
صافرات الإنذار تدوي في "إيلات"
13:42 | 2024-09-25
هجوم إلكتروني على وزارة حيوية.. إليك تفاصيل ما حدث
13:28 | 2024-09-25
بوتين يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية: نحتفظ بالحق
13:16 | 2024-09-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.