حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان اليوم

نيوز – دولي

أعلنت اللبنانية، عن حصيلة جديدة اثر العدوان الصهيوني على .

وقال اللبناني فراس الأبيض في تصريح صحفي، ان "العدوان الصهيوني على بلغت 51 شهيداً و223 جريحاً".

وما يزال العدوان الصهيوني ينفذ غارات على مواقع في يسفر عن استشهاد واصابة العديد من المواطنين، فيما يواصل حزب قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ، حيث وصلت صواريخ الحزب للمرة الأولى منذ بداية الحرب في تشرين الأول الماضي، إلى بلدة زخرون يعقوب، حيفا شمالي إسرائيل.