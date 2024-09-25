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حصيلة جديدة للعدوان الصهيوني على لبنان اليوم
دوليات
2024-09-25 | 09:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,469 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلنت
وزارة الصحة
اللبنانية، عن حصيلة جديدة اثر العدوان الصهيوني على
لبنان
اليوم
.
وقال
وزير الصحة
اللبناني فراس الأبيض في تصريح صحفي، ان "العدوان الصهيوني على
لبنان
اليوم
بلغت 51 شهيداً و223 جريحاً".
وما يزال العدوان الصهيوني ينفذ غارات على مواقع في
لبنان
يسفر عن استشهاد واصابة العديد من المواطنين، فيما يواصل حزب
الله
قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ، حيث وصلت صواريخ الحزب للمرة الأولى منذ بداية الحرب في تشرين الأول الماضي، إلى بلدة زخرون يعقوب،
جنوب
مدينة
حيفا شمالي إسرائيل.
>>
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