واشنطن: خطر التصعيد "شديد" ونعمل لتجنب حرب شاملة في لبنان

ونقلت "رويترز" عن قوله: "نجتمع في وقت توتر شديد"، وذلك في مستهل مع مسؤولين كبار ووزراء من دول في الخليجي في نيويورك".واضاف: "خطر التصعيد في المنطقة شديد. أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد".