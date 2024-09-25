لبنان يوجه طلب إنساني مباشر وعاجل للسعودية.. ماذا تضمن؟

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام واصل بعد ظهر اليوم، جولاته على سفراء الدول والإقليمية لحشد الدعم الانساني للنازحين، فزار سفير المملكة وليد البخاري في مكتبه في السفارة، لشكره على "الدعم الذي تقدمه المملكة وشعبا للدولة والشعب اللبناني لا سيما في ظل الظروف الراهنة".وأضافت: "أطلع سلام السفير السعودي على الوضع العام لا سيما "حركة نزوح أهالي والبقاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجات النازحين قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا تستطيع الحكومة تلبية تبعاتها"، وتوجه بـ"طلب انساني مباشر وعاجل للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس وثانويات ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض كرامي الدولي في والذي يقع على مساحة مليون متر في الاهالي النازحين".وأعلنت المتحدة أن أكثر من 90 ألف شخص في اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على البلاد.كما أفاد اللبناني فراس الأبيض بمقتل 51 شخصا وإصابة 223 آخرين منذ في الغارات الإسرائيلية المستمرة على .