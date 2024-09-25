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لبنان يوجه طلب إنساني مباشر وعاجل للسعودية.. ماذا تضمن؟
دوليات
2024-09-25 | 12:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,832 مشاهدة
أعرب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام خلال زيارته للسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري عن شكره للرياض على الدعم الذي تقدمه، وتوجه بطلب إنساني مباشر وعاجل.
وأفادت وكالة الأنباء
الوطنية
اللبنانية بأن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام واصل بعد ظهر اليوم، جولاته على سفراء الدول
العربية
والإقليمية لحشد الدعم الانساني للنازحين، فزار سفير المملكة
العربية
السعودية
وليد البخاري في مكتبه في السفارة، لشكره على "الدعم الذي تقدمه المملكة
قيادة
وشعبا للدولة والشعب اللبناني لا سيما في ظل الظروف الراهنة".
وأضافت: "أطلع سلام السفير السعودي على الوضع العام لا سيما "حركة نزوح أهالي
الجنوب
والبقاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجات النازحين قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا تستطيع الحكومة تلبية تبعاتها"، وتوجه بـ"طلب انساني مباشر وعاجل للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس وثانويات ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض
رشيد
كرامي الدولي في
طرابلس
والذي يقع على مساحة مليون متر في
خدمة
الاهالي النازحين".
وأعلنت
الأمم
المتحدة
اليوم
الأربعاء
أن أكثر من 90 ألف شخص في
لبنان
اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على البلاد.
كما أفاد
وزير الصحة
اللبناني فراس الأبيض بمقتل 51 شخصا وإصابة 223 آخرين منذ
صباح
اليوم
الأربعاء
في الغارات الإسرائيلية المستمرة على
لبنان
.
>>
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