بري: نقود مساع جدية مع جهات دولية لكبح التصعيد الإسرائيلي

وقال بري، إن "الساعات المقبلة ستكون "حاسمة" في نجاح هذه المساعي، أو فشلها في سبيل التوصل إلى حلول سياسية للأزمة، لافتاً إلى إجرائه اتصالات مكثفة بالتنسيق الكامل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموجود في نيويورك، وتشارك فيها جهات دولية فاعلة".وأعرب بري، عن "أمله بنجاح تلك المساعي والجهود، قائلاً إنه "لا بديل عنها إلا الحرب والمزيد من المآسي"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "لبنان متمسك بثوابته".من جهتها، قالت الوكالة للإعلام الرسمية: "تابع رئيس النواب تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على كل لبنان".وأضافت: "أجرى بري لهذه الغاية اتصالاً برئيس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود في نيويورك لوضعه في أجواء ما قام به الرئيس بري من اتصالات واسعة لوقف العدوان".بالتوازي مع ذلك، أكدت الأمريكية أنها تقود جهوداً دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة، وفق وكالة "رويترز".