بوتين يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية: نحتفظ بالحق

وقال بوتين في له: "لدينا على جدول أعمال مسألة تتعلق بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي، إلى جانب العقيدة العسكرية، وهذه وثيقة تم فيها تحديد وتفصيل الاستراتيجية النووية الروسية".كما دعا بوتين الأمن الروسي إلى "تكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة"، ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يتعين على أن تأخذ في الاعتبار التغيرات في الوضع العسكري والسياسي".واقترح الرئيس الروسي خلال الأمن الروسي بشأن الردع النووي، تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام للأسلحة النووية.وقال: "في النسخة المحدثة من الوثيقة (أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي)، يُقترح العدوان على من قبل أي غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم نووية، وشدد على أن هذا يعتبر هجوما مشتركا على الاتحادية".وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في أي هجوم، بما في ذلك إذا كان العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدًا خطيرًا.وأكد أن الوضع العسكري السياسي يتغير بشكل ديناميكي، وأن ملزمة بأخذ ذلك في الاعتبار، بما في ذلك ظهور مصادر جديدة للتهديدات والمخاطر العسكرية.وأضاف: "نرى أن الوضع العسكري السياسي يتغير بشكل ديناميكي، ونحن ملزمون بأخذ ذلك في الاعتبار، بما في ذلك ظهور مصادر جديدة للتهديدات والمخاطر العسكرية لروسيا وحلفائنا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن تسعى دائما إلى منع الأسلحة النووية ومكوناتها.وقال: "لقد اتخذنا دائما نهجا مسؤولا للغاية تجاه مثل هذه القضايا، لأننا ندرك جيدا القوة الهائلة التي تمتلكها هذه الأسلحة، وسعينا جاهدين لتعزيز الإطار القانوني الدولي للاستقرار العالمي ومنع الأسلحة النووية ومكوناتها".