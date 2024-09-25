أفادت وسائل إعلام، مساء الأربعاء، بإن صافرات الإنذار دوت في "أم الرشراش".





من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن "دوي انفجار سمع في قرية أم الرشراش بعد تفعيل صافرات الإنذار خشية من عبور مسيرة".



وفي المقابل، أشارت وسائل "إعلام عبرية" بأن "صاروخا أو طائرة بدون انفجرت في ميناء إيلات". وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن مسيرة تسللت للأجواء الإسرائيلية".من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن "دوي انفجار سمع في قرية أم الرشراش بعد تفعيل صافرات الإنذار خشية من عبور مسيرة".وفي المقابل، أشارت وسائل "إعلام عبرية" بأن "صاروخا أو طائرة بدون انفجرت في ميناء إيلات".

الى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن "مهاجمة بواسطة المسير هدف حيوي في ام الرشراش ايلات المحتلة".

بدوره، أفاد لحقوق الانسان، بـ"سقوط مسيرة على الدولي الحدودي بين والعراق"، مشيرا الى أنها "قادمة من الأجواء العراقية".





