غارات "إسرائيلية" جديدة تستهدف جنوبي لبنان

شهدت بلدات جنوبي لبنان، مساء الأربعاء، غارات "إسرائيلية" .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدات صريفا والغندورية والقعقعية ومجدل سلم جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق جنوب وشرقه، منذ يوم الماضي، غارات "إسرائيلية" كثيفة غير مسبوقة.

وقالت المنظمة للهجرة، الأربعاء، إن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا على وقع "الغارات الإسرائيلية" الكثيفة على مناطق عدة في .