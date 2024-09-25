حصيلة جديدة لضحايا غارات "إسرائيلية" على بلدات لبنانية

أعلنت اللبنانية، الأربعاء، حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية" على بلدات عدة.​

وجاء في لمركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة، أن "غارات الإسرائيلي على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل، ادت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة وأربعين بجروح".

وكانت اللبنانية، أعلنت، الأربعاء، حصيلة للغارات على .

وقال اللبناني الأبيض في تصريح صحفي، ان "حصيلة العدوان الصهيوني على بلغت 51 شهيداً و223 جريحاً".