حزب الله يكشف مواصفات صاروخ استهدف "تل أبيب"

وبحسب بطاقة السلاح فإنّ مميزات الصاروخ، القطر: 620 ملم، الطول: 7665 ملم، الوزن الكلي: 2870 كلغ، وزن الحربي: 500 كلغ، المدى: 190 كلم".وأوضح الإعلام أن "قادر 1 هو صاروخ أرض- أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية"، وأفاد بأنه "يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق وقادر على إصابة الأهداف بدقة".وأعلن حزب الله، يوم الأربعاء، أنه قصف مقرا للموساد في تل أبيب مستخدما صاروخ "قادر1" الباليستي، وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب هذا النوع من الصواريخ منذ انطلاق الحرب.