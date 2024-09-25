غوتيريش أمام مجلس الأمن: سيادة لبنان يجب أن تحترم

دعا العام للأمم أنطونيو غوتيريش، الى ضرورة احترام سيادة لبنان، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.



وأشار غوتيريش، الى أن "أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من بسبب الحرب".

وطالب العام للأمم بضرورة "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن نتجنب الحرب بأي شكل ولا يمكن أن نسمح بأن تتحول إلى أخرى".