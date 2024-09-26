روسيا: أيلول في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أشارت المتخصصة على قناة "تلغرام" التابعة لها قائلة:" في الأيام الـ25 الأولى من شهر سبتمبر كان متوسط درجة حرارة الجو في 17.3 درجة مئوية فوق الصفر، ما يزيد بمقدار خمس درجات عن المعدل الطبيعي. ومهما كانت أوضاع الطقس في الأيام الخمسة القادمة، فإن سبتمبر عام 2024 سيكون الأكثر دفئا منذ عام 1879، أي منذ بدء الأرصاد في العاصمة الروسية".سُجل في هذا أيضا رقم قياسي في درجات الحرارة، حيث 13 سبتمبر الأكثر دفئا في العاصمة منذ 75 عاما من الأرصاد .وارتفعت درجة حرارة الجو في هذا إلى 26 درجة مئوية فوق الصفر، وكانت درجة هذه أعلى بمقدار 1.9 درجة عما كانت عليه في نفس من عام 1998.وأضافت المتخصصة أن سبتمبر الجاري يتصدر حتى الآن قائمة أشهر سبتمبر الماضية من حيث نقص الأمطار، لكن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر ستحرم من إمكانية تسجيل رقم قياسي مزدوج.