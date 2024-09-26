غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وقالت مصادر محلية ان الغارة الإسرائيلية تسببت في اضرار مادية جسيمة بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة في الضاحية لبيروت".من جانب اخر قالت إذاعة الإسرائيلي عن عسكري، ان "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية لبيروت"، موضحة انه " تم استهداف قيادي في حزب في العملية".