واشنطن تحذر: نواجه خطر اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط

وقال أوستن في مؤتمر صحفي ثلاثي عقب محادثات مع نظيريه والبريطاني في لندن: "نحن نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة.. قد تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان".وأضاف: "يمكن لإسرائيل ولبنان مسار مختلف على الرغم من التصعيد الحاد في الأيام الأخيرة"، مشددا على أن "هناك فرصة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية وعلى الطرفين اغتنامها".وفي وقت سابق، من الخميس، دعت وفرنسا وعدد من والعربية إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، وفي قطاع غزة.وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر الاثنين الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرق لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".