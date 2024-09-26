طلب نرويجي للبحث عن متورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان.. من هو؟

وكانت الشرطة قد فتحت الماضي تحقيقا رسميا بشأن تورط تسمى "نورتا غلوبال" في قضية انفجارات "بيجر حزب الله".وذكرت وسائل الإعلام الكبرى في النرويج، أن الشرطة أكدت رسميا وجود شبهات، وتبحث عن ينسون يوسي، المدير النرويجي للشركة كونه يحمل الجنسية .وكشفت وسائل إعلامية أن ينسون يوسي، الذي يملك البلغارية "نورتا غلوبال" المتورطة بتوريد أجهزة البيجر، اختفى في يوم تفجيرها في لبنان.وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن النرويجي يوسي (39 عاما) ولد في الهند، وهو مدرج على أنه مالك وهمية بلغارية يقال إنها دفعت للوسيط كريستيانا أركيدياكونو-بارسوني، 1.3 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة معقدة دبرها الإسرائيلي للحصول على أجهزة الاستدعاء.ومن المعتقد أن يوسي، الذي انتقل إلى في عام 2015 بعد أن قضى عامين في العمل لدى استشارات الهجرة في لندن، غادر في عمل مخطط لها مسبقا يوم 17 سبتمبر الجاري، وهو الذي انفجرت فيه أجهزة الـ"بيجر" في عناصر "حزب الله" في لبنان.وتبين من خلال ملف يوسي الشخصي على موقع Founders Nation، وهو موقع يربط رواد الأعمال بالشركات الإسرائيلية الناشئة، بأنه "مطور أعمال ذو عقلية ريادية يبحث عن مؤسس مشارك أو أشخاص ذوي تفكير مماثل لبدء مشروع.. دعونا نجري محادثة / مكالمة سريعة ونرى كيف يمكننا أو تبادل الأفكار والمعرفة".وقالت "ديلي ميل" إن أحد شركاء الموقع المذكور هو جمعية "مرام" التي أنشأها قادة سابقون لوحدة النخبة السيبرانية داخل قوات الدفاع الإسرائيلية للمساعدة في العثور على الجيل القادم من المواهب التكنولوجية الإسرائيلية.وأوضحت أن يوسي عمل لمدة عامين - بين عامي 2013 و2015 - في التسويق Levetron Ltd ومقرها لندن كمدير لتطوير الأعمال.وقال متحدث باسم إنه يتذكر الاسم بشكل مبهم ويعتقد أنه موجود الآن في النرويج، لكنه رفض مناقشة الأمر أكثر.وفي عام 2016، أسس يوسي NortaLink، وهي توصف بأنها "شركة مبتكرة في مجال الاستشارات والاستعانة بمصادر خارجية والتوظيف وخدمات التكنولوجيا".يذكر أنه في يومي والأربعاء 17 و18 سبتمبر الجاري انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تُعد معاقل لحزب اللبناني، ما أسفر عن سقوط 37 قتيلا وآلاف الجرحى.وحمل حزب إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، وتوعد بأن العقاب على هذا "العدوان سيكون خاصا".