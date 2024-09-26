وزير الصحة اللبناني يوجه دعوة الى المجتمع الدولي

وقال الأبيض بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ندعو الدولي لممارسة الضغط على لقبول وقف إطلاق النار".

وأضاف أن "الهجمات تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب"، مشيرا الى أن "المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف العشوائي".

وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".