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وزير الصحة اللبناني يوجه دعوة الى المجتمع الدولي
دوليات
2024-09-26 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,036 مشاهدة
دعا
وزير
الصحة
اللبناني فراس الأبيض، الخميس،
المجتمع
الدولي للضغط على "إسرائيل".
وقال الأبيض بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ندعو
المجتمع
الدولي لممارسة الضغط على
إسرائيل
لقبول
اتفاق
وقف إطلاق النار".
وأضاف أن "الهجمات تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب"، مشيرا الى أن "المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف العشوائي".
وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر
الاثنين
الماضي، موجات من الغارات
الجوية
المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق
جنوب
وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500
شهيد
بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.
في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".
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