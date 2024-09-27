سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

وزعم هغاري أن المقر يقع تحت المباني السكنية في قلب منطقة الضاحية في بيروت.وتابع: "حتى هذه اللحظة، لم يطرأ أي تغيير على توجيهات الجبهة الداخلية".وأفادت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال شن على الأقل 10 غارات عنيفة استهدفت مواقع قرب طريق المطار خلف الزهراء.