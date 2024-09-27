مصادر أمنية في حزب الله: السيد حسن نصر الله في مكان آمن وما ينشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية غير صحيح

وقالت وكالة الانباء اللبنانية ان "غارات الكيان الصهيوني شكلت حزاماً نارياً امتد من أطراف مخيم برج البراجنة وصولاً إلى حارة حريك".وأضافت ان "الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية".فيما تصاعدت التساؤلات حول وجود العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقر القيادة في الضاحية لبيروت، أثناء الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المنطقة.من جهته، قال الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان أمين عام "حزب الله" حسن داخل المكان المستهدف بالغارة على بيروت أم لا.وتواردت أنباء عن استهداف العام لحزب حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت مقر القيادية الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت.وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء غارات غير مسبوقة على الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقال ناشطون لبنانيون قريبون من مكان تلك الغارات، إنهم سمعوا دوي انفجارات في الضاحية لم يسبق لهم أن سمعوا مثيلا لها منذ التصعيد بين حزب وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي.وقال موقع "واللا" العبري إن الإسرائيلي قطع إحاطة صحفية في عقب الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وخرج للقاء مستشاره العسكري لتلقي تحديث أمني.