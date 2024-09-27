لبنان.. الغارات الصهيونية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية تسببت بدمار كبير

وقالت الوكالة، ان" المعادي نفذ سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضاحية وغطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة".واضافت ان "الغارات المعادية عبارة عن حزام ناري امتد من أطراف البراجنة مرورا بمحيط مطعم الساحة على طريق المطار وصولا الى حارة حريك، حيث انهار عدد من المباني".وأعلن الصليب اللبناني، عبر منصة "أكس"، أن "10 فرق من فرقها توجهت إلى الضاحية الجنوبية".ادناه الفيديو: