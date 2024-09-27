بعد غارات ضاحية بيروت.. الجهاد الفلسطينية تتوعد: الحساب مفتوح والعدو سيدفع الثمن

وقالت الحركة في بيان، إن "ما أقدم عليه الصهيوني، مساء الجمعة، من قصف للضاحية لبيروت وتدمير عدد من المباني هو إجرام همجي ونازي".واضافت ان "تعمد قصف السكنية والمدنية لا تبرره كل أكاذيب العدو، وهو جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها كل أولئك الذين صفقوا لأكاذيب مجرم الحرب نتنياهو في المتحدة".واتم البيان، "إننا على ثقة تامة بأن المفتوح مع سيجعله يدفع ثمن جرائمه قريبا".