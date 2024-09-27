الصحة اللبنانية: شهيد و50 جريحاً كحصيلة اولية للغارات الاسرائيلية على الضاحية

ونشرت وسائل اعلام لبنانية، نداءات اغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات الضاحية وبيروت بسبب الاعداد الكبيرة التي تم استقبالها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية".وتواردت أنباء عن استهداف العام لحزب حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت مقر القيادية الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت.فيما أكدت مصادر امنية في حزب الله، الجمعة، ان السيد حسن في مكان امن وما نشر من وسائل اعلام إسرائيلية غير صحيح".وقالت وكالة الانباء اللبنانية ان "غارات الكيان الصهيوني شكلت حزاماً نارياً امتد من أطراف مخيم برج البراجنة وصولاً إلى حارة حريك".وأضافت ان "الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا في المنطقة وانهيار عدد من المباني السكنية".من جهته، قال الإسرائيلي إنه يتحقق مما إذا كان أمين عام "حزب الله" حسن داخل المكان المستهدف بالغارة على بيروت أم لا.وقال موقع "واللا" العبري إن الإسرائيلي قطع إحاطة صحفية في عقب الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وخرج للقاء مستشاره العسكري لتلقي تحديث أمني.يشير حجم الغارات إلى قيمة الهدف، في ظل تقارير عبرية تتحدث عن استهداف دقيق لمكان تواجد حسن .وأفادت وكالة "سبوتنيك"، بوجود حركة نزوح كبيرة للسكان من الضاحية في بيروت بعد القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة.