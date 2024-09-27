وزير الصحة اللبناني: بعض المباني المستهدفة في الضاحية كانت مليئة بالسكان

وقال اللبناني، ان " بعض المباني المستهدفة بالقصف الإسرائيلي في الضاحية كانت مليئة بالسكان".وفي وقت سابق أعلنت اللبنانية، الحصيلة الأولية للغارات الاسرائيلية على الضاحية في بيروت، فيما اشارت الى انها الى استقبلت و50 جريحاً ".ونشرت وسائل اعلام لبنانية، نداءات اغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات الضاحية وبيروت بسبب الاعداد الكبيرة التي تم استقبالها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية.