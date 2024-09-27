إسرائيل تعلن حالة التأهب استعدادا لرد من حزب الله على غارات الضاحية

ذكرت البث الإسرائيلية، الجمعة، انه تم رفع مستوى الاستنفار في استعدادا لرد واسع من جانب حزب على استهداف مقر الحزب في بيروت ومحاولة اغتيال أمينه العام حسن نصر .





فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية".

وقالت البث أن "المنظومة الأمنية والعسكرية في رفعت حالة التأهب تحسبا لهجوم من جانب أيضا".فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية".