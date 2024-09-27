امين عام الامم المتحدة غوتريتش: الشرق الاوسط مهدد بالسقوط في الهاوية

وأعرب العام للأمم عن قلقه من أن "موجة الصدمة" التي أحدثتها الحرب في تهدد الأوسط برمته بـ"السقوط في الهاوية"، معربا عن دعمه لمقترح الهدنة الفرنسي-الأميركي بين إسرائيل وحزب اللبناني.وقال غوتيريش خلال لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن "موجة الصدمة الناجمة عن والدمار غير المسبوقين في تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى السقوط في الهاوية: انفجار واسع النطاق له عواقب لا يمكن تصورها".