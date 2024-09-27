الجيش الإسرائيلي يوجه تحذير لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت

وقال المتحدث الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "الى سكان الضاحية في بيروت:-حي الليلكي، شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة-حي الحدث، شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة-حي الحدث، كومبلس والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطةانتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة للحزب ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لاخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".