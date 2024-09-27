الرئيس الإيراني: العدوان على لبنان يكشف طبيعة إرهاب "الدولة" الذي يمارسه كيان الاحتلال

وقال الإيراني: "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني"، مؤكدا ان "الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني".واضاف الإيراني: "الحكومة تتابع الجريمة الصهيونية في بيروت وستكون مع اللبناني ومحور المقاومة".وأشار الإيراني الى: "الهجوم شنه النظام الصهيوني على الضاحية لبيروت جريمة حرب واضحة".وتابع: "جريمة الكيان الصهيوني في الضاحية تؤكد أنه أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم".