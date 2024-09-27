موسكو: الشرق الأوسط على شفا حرب كبيرة

وقال لافروف في لمجلس الدولي حول الوضع في الأوسط: "الشرق الأوسط على شفا حرب كبيرة مرة أخرى، والتي يبدو أن يريدونها بشدة".وأضاف: "روسيا تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان".ودعا لافروف إلى "وقف العنف قبل خروج الوضع عن السيطرة".