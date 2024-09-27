بلينكن: اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم

وقال في مؤتمر صحافي في ختام أسبوع من اللقاءات الدبلوماسية في المتحدة، إن "أهم شيء يجب القيام به من خلال الدبلوماسية هو محاولة وقف إطلاق النار في كلا الاتجاهين أولا، ثم استخدام الوقت الذي تتيحه لنا مثل هذه الهدنة للبحث في إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع".وتابع "قد يبدو المسار الدبلوماسي صعبا في هذه اللحظة، لكنه موجود، وهو في تقديرنا ضروري. سنواصل العمل بشكل مكثف".كما قال إن واشنطن ستتخذ "كل الإجراءات" اللازمة إذا تعرضت مصالحها للهجوم وسط تصاعد العنف في الأوسط.وتابع "ستتخذ كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف الطواقم الأميركية والمصالح الأميركية في المنطقة".من جانبه، قال الأميركي أنه ينبغي تجنب نشوب حرب شاملة في لبنان.