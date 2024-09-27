هربا من الغارات الإسرائيلية.. أهالي الضاحية يفترشون الارض بكورنيش عين مريسة

وقالت مصادر محلية لبنانية، ان "الأهالي في الضاحية افترشوا الأرض على مرسية هربا من الغارات الإسرائيلية".وكانت الضاحية لبيروت تعرض منذ قليل لغارات عنيفة من قبل الإسرائيلي".وكان الإسرائيلي قد وجه تحذيرا لاهالي الضاحية بالابتعاد عن حزب بمسافة تزيد عن 50 مترا.