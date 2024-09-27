غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي وقت سابق أعلنت وسائل الاعلام اللبنانية، قيام الاسرائيلي بشن 7 غارات إسرائيلية متتالية على اقل من ساعة.واكد المتحدث الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، في وقت سابق، بعدم السماح لرحلات مع وسائل قتالية الهبوط بمطار .وفي وقت سابق من اليوم، شن الاسرائيلي غارات على الضاحية لبيروت في منطقة الليلكي، والحدث والجاموس، ضمن مقتربات الدولي.