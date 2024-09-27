إعلام إيراني: أنباء غير رسمية بمقتل قائد فيلق القدس في لبنان

واضافت تلك الوسائل ان "الدفاعات الإيرانية بدأت بالتأهب في هذه الاثناء".وأشارت الوسائل الإعلامية الى ان "مساعد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات، نيل فروشان، كان في المكان التابع لحزب اللبناني عندما استهدفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية".