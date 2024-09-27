حزب الله ينفي وجود اسلحة بالمباني المدنية المستهدفة بالغارات الاسرائيلية

وذكرت العلاقات في بيان، انه "لا صحة لادعاءات الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية لبيروت قبل قليل".وفي وقت سابق، اعلنت وسائل اعلام محلية لبنانية، قيام الاسرائيلي بشن 10 غارات إسرائيلية متتالية على بيروت اقل من ساعة.واكد المتحدث باسم الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، في وقت سابق، بعدم السماح لرحلات مع وسائل قتالية الهبوط بمطار بيروت.وفي وقت سابق من اليوم، شن الحربي الاسرائيلي غارات على الضاحية لبيروت في منطقة الليلكي، والحدث والجاموس، ضمن مقتربات بيروت الدولي.