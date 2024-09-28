"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة كابري الإسرائيلية

نيوز – دولي

أعلن "حزب الله" اللبناني السبت شن هجوم بصواريخ "فادي 1" على مستوطنة كابري الإسرائيلية.

وجاء في بيان حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي1".

وذكرت وسائل إعلامية انه "تم إطلاق رشقات صاروخية متتالية الإسرائيلي وسماع دوي صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات".

واضافت أن "صافرات الإنذار دوت في الغربي ووسط وشرق تل أبيب وفي المنطقة الساحلية ووادي يزرعيل ووادي عارة جنوبي حيفا ومدينة عكا وشمال الضفة ومنطقة الكرمل".

ودخلت المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الإسرائيلي غارات مكثفة منذ فجر الاثنين ولغاية اللحظة على مناطق متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من "حزب الله".

ونزح آلاف اللبنانيين بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.