واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

نيوز – دولي

دعت في بيروت، السبت، رعاياها إلى مغادرة فورا، مع تواصل القصف الإسرائيلي لبيروت.

وقالت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنها تتابع الأوضاع في منطقة الضاحية لبيروت، مشيرة إلى أن "وزارة الأمريكية حثت المواطنين على عدم السفر إلى لبنان، ومغادرته في أقرب وقت ممكن بما أن خيارات التجارية مازالت متاحة".

وأوصت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين اختاروا عدم المغادرة بإعداد خطط للتعامل مع المواقف الطارئة، والاستعداد للبقاء في أماكنهم في حال تدهور الوضع أكثر من ذلك.

كما حثت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في لبنان، وبالقرب من الحدود مع سوريا، وفي تجمعات اللاجئين، على مغادرة تلك المناطق على الفور.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية في بيروت.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة هو العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية "سهم الشمال" ضد لبنان، حيث استهدفت غاراته مناطق والبقاع مخلفة عشرات الضحايا، بينما يواصل "حزب الله" إطلاق صواريخه نحو شمال إسرائيل.