هكذا تم إخفاء المتفجرات في أجهزة الاتصال اللاسلكي بلبنان

نيوز – دولي

كشف مسؤول لبناني، أن الخطة الإسرائيلية لاستهداف حزب بتفجير أجهزة اتصالهم اللاسلكية في آن واحد، اعتمدت على متفجرات دسّت في أجهزتهم بصورة تجعل اكتشافها صعبا.

ونقلت الـCNN عن المسؤول قوله انه "تم إخفاء المواد المتفجرة داخل بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي بطرق متطورة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها، لكنه لم يوضح المزيد حول نوع الفحوصات التي خضعت لها الأجهزة قبل دخولها البلاد".

وبحسب الشبكة، قام المسؤولون اللبنانيون بإجراء تفجيرات متعمدة لعدد من الأجهزة التي لم تنفجر، ولاحظوا مدى وشدة الدمار والأذى الذي كان من الممكن أن تسببه لأصحابها.

من جانبه قال شون مورهاوس، وهو ضابط سابق في البريطاني وخبير في تفكيك المتفجرات، إن "الجهاز المتفجر البدائي يحتوي على خمسة مكونات رئيسية هي طاقة ومُفجّر ومُشعل وشحنة متفجرة، وحاوية تضم الأجزاء السابقة".

وأشار هومارس إلى أن "تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكي في إلى أسلحة متفجرة تطلب وجود مُفجّر وشحنة متفجرة فقط، حيث إن الأجهزة تحتوي بالفعل على المكونات الثلاثة الأخرى".

وبين "كان لابد من القيام بذلك بطريقة تجعل المتفجرات غير مرئية"، مضيفا أن إحدى الطرق للقيام بذلك كانت تعديل البطارية نفسها أي زرع مفجر إلكتروني وشحنة متفجرة صغيرة داخل غلافها المعدني، ما سيجعل من المستحيل اكتشافها بالتصوير، على سبيل المثال الأشعة السينية.

جدير بالذكر أن شهد يومي 17و18 ايلول، تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (ووكي توكي وبيجر)، كان يحملها عناصر في "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفة.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين.