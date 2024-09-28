الاعلام الإسرائيلي يتحدث عن نجاح عملية اغتيال السيد حسن نصر الله

وذكرت القناة نقلا عن مطلع، ان التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال زعيم حزب اللبناني السيد حسن نصر الله، وذلك بعد شن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" غارة "عنيفة وغير مسبوقة" على هدف بمنطقة حارة حريك في بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله" مساء الجمعة.كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن أمني إسرائيلي انه لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية لبيروت إلا بمعجزة.ففي وقت سابق من مساء الجمعة، شنت مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" غارة "عنيفة وغير مسبوقة" على هدف بمنطقة حارة حريك في بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله".وعقب ذلك بدقائق قليلة، خرج متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي هاغاري، في بيان مصور، ليقول إنّ الحرب استهدف مقر لـ"حزب الله".فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة الـ"12″، أن هدف الغارة كان نصر الله، وأن الجيش يحقق حاليا فيما إذا الأخير كان داخل المكان المستهدف أم لا، فيما لم يصدر عن "حزب الله" تعقيب بالخصوص حتى ساعة نشر التقرير.ووصفت "يديعوت أحرنوت" الغارة بأنها أقوى هجوم تشهده بيروت منذ أكتوبر/ تشرين الأول.