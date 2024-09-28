هل استشهد السيد حسن نصر الله؟

نيوز – دولي

زعمت القناة الإسرائيلية 12، السبت 28 أيلول 2024، إن عملية اغتيال زعيم حزب اللبناني السيد حسن نصرالله نجحت.

وذكرت القناة نقلا عن مطلع، ان "التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال زعيم حزب اللبناني السيد حسن نصر الله، وذلك بعد شن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" غارة "عنيفة وغير مسبوقة" على هدف بمنطقة حارة حريك في بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب مساء الجمعة.

كما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن أمني إسرائيلي انه لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية لبيروت إلا بمعجزة.

ونقلت فرانس برس عن مقرب بحزب انه "تم انقطاع الاتصال بنصر منذ مساء الجمعة".

الا ان وسائل اعلامية نقلت عن فيق القدس الإيراني ان "الأمين العام لحزب اللبناني حسن بخير وهو في مكان آمن".

ولم يصدر حزب حتى بيانا يؤكد فيه استشهاد امينه العام حسن ام يفند الاعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن استشهاده في الغارة التي ضربت أمس الضاحية لبيروت.



